தொழிலாளர்களை வாழ்த்தும் அரசு அல்ல! வாழ வைக்கும் அரசு திமுக அரசு! சிகப்பு சட்டையில் முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

சென்னை : தொழிலாளர்களை வாழ்த்தும் அரசாக இல்லாமல் தொழிலாளர்களை வாழ வைக்கும் அரசாகத் திமுக அரசு விளங்கும் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தனது மே தின உரையில் கூறியுள்ளார்.

மே 1ஆம் தேதி தொழிலாளர் தினம் இன்று உலகம் முழுவதும் வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்நாளையொட்டி தொழிலாளர்களுக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும், பிரபலங்களும் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தமிழக முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின், சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் உள்ள மே தினப் பூங்காவில் அமைந்துள்ள நினைவுச் சின்னத்துக்கு மலரஞ்சலி செலுத்தி, மே நாள் வாழ்த்துரை ஆற்றினார்.

English summary

In his May Day speech, Tamil Nadu Chief Minister Stalin said that the DMK government would be a government that would make workers live, not a government that would greet workers.