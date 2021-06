ஊரடங்கு கட்டுப்பாட்டை மீறினால் தளர்வுகள் வாபஸ்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி வார்னிங்.. வெளியான வீடியோ

Chennai

சென்னை: ஊரடங்கிற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க பொதுமக்களுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். விதிமுறைகள் மீறப்படுவது தெரிந்தால் தளர்வுகள் ரத்து செய்யப்படும் என்று அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

ஊரடங்கு கட்டுப்பாட்டை மீறினால் தளர்வுகள் வாபஸ் - முதல்வர் Stalin வார்னிங்

கொரோனா பரவல் கட்டுக்குள் வர மக்களின் ஒத்துழைப்பு தான் காரணம் என்றும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று வெளியிட்ட வீடியோ மெசேஜில் தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா ஊரடங்கில் இன்று முதல் கூடுதல் தளர்வுகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இந்த நிலையில், ஸ்டாலின் வெளியிட்ட வீடியோ பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:

இதுதான் 'தமிழ்நாடு மாடல் வளர்ச்சி'.. மருத்துவத்துறைக்காக.. ஸ்டாலின் எடுத்த சூப்பர் முயற்சி

Tamil Nadu CM MK Stalin appealed to the public to cooperate with the lockdown. He warned that the relaxations would be revoked if the rules were found to be in violation.