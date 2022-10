கோவையில் பந்த் என்ற பெயரில் அரசியல் ஆதாயம் தேடும் பாஜக! தமிழக காங்கிரஸ் கடும் கண்டனம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு வழக்கில் எல்லா நடவடிக்கைகளும் சரியான திசையில் செல்கிற போது, கடையடைப்பு நடத்துவதாக பாஜக அறிவிப்பது சமூக நல்லிணக்கத்தை சீர்குலைத்து அரசியல் ஆதாயம் தேடும் முயற்சி என தமிழக காங்கிரஸ் சாடியுள்ளது.

பாஜகவின் இத்தகைய போக்கை தாம் கண்டிப்பதாக கூறியிருக்கிறார் கே.எஸ்.அழகிரி.

மேலும், இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

பயமா.. பாஜகவுக்கா? சொன்னது சொன்னது தான்.. பந்த் நடக்கும்! செந்தில் பாலாஜிக்கு சூடாக பதிலளித்த வானதி!

English summary

The Tamil Nadu Congress has slammed the BJP's announcement of a bandh as an attempt to seek political gain and disrupt social harmony while all the steps are going in the right direction in the Coimbatore car cylinder blast case.