குட் நியூஸ் மக்களே.. தமிழ்நாட்டில் சற்று குறைந்த கொரோனா பாதிப்பு.. சென்னையின் நிலை என்ன?

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 30,580 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 40 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று சிறிது குறைந்துள்ளது சற்று ஆறுதலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

அதே வேளையில் உயிரிழப்பு நேற்றை விட அதிகரித்துள்ளது. சென்னையில் அதிக உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கவலையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. கோவையிலும் பாதிப்பு மிக அதிமாக இறக்கிறது.

குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய்யா நாயுடுவுக்கு கொரோனா - தனிமைப்படுத்திக் கொண்டதாக ட்வீட்

English summary

covid 19 infection has been confirmed in 30,580 people in Tamil Nadu today. Another 40 people were killed in the corona. The corona infection in Tamil Nadu has come down a bit which is a bit comforting