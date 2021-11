தமிழ்நாடு நாள் சர்ச்சை.. அதுவும் முக்கியம், இதுவும் முக்கியம்தான்..

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மொழி வழி மாநிலங்கள் அமைக்கப்பட்டது 1956 நவம்பர் 1 என்பதே வரலாற்று உண்மை, 1967ம் ஆண்டு "தமிழ்நாடு" என பெயர் சூட்டப்பட்டதும் முக்கியத்துவம் உடையதே என்று, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

மார்க்சிஸ்ட் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

மொழிவழி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட வேண்டுமென்று 1938ஆம் ஆண்டிலிருந்து போராடியது இந்திய பொதுவுடைமை இயக்கம். இந்திய விடுதலைக்குப் பிறகும் இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தொடர் போராட்டங்கள் நடைபெற்றது.

English summary

The Marxist Communist Party opined that it was a historical fact that the linguistic states were formed on November 1, 1956, and that the naming of Tamil Nadu in 1967 was significant.