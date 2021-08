'வெள்ளை அறிக்கை' 9ம் தேதி வெளியீடு.. அப்பட்டமாக வெளிச்சத்திற்கு வரப்போகும் உண்மைகள்.. பிடிஆர் அதிரடி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : முந்தைய அதிமுக அரசின் செயல்பாடுகள், நிதித் ஆதாரங்கள், கடன்கள், கஜானா நிலவரம் உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களும் அடங்கிய jதமிழக நிதி நிலை தொடர்பான "வெள்ளை அறிக்கை" வரும் 9ம் தேதி வெளியிடப்பட உள்ளது. தமிழக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் 120 பக்கங்கள் கொண்ட வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிடுகிறார்.

தமிழகத்தின் 2021-22ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் வரும் ஆகஸ்ட் 13ம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பட்ஜெட்டில் இடம் பெற வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து பல்வறு பொருளாதார நிபுணர்களுடன் நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கடந்த ஒரு மாதமாக ஆலோசித்து வந்தார்.

அவர்கள் கொடுத்த ஆலோசனை, தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் வழங்கிய ஆலோசனைகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு, நிதி நிலையை பொருக்க பட்ஜெட்டில் முக்கிய திட்டங்களை பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

