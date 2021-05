முழுஊரடங்கு கடும் கட்டுப்பாடுகளுடன் அமலானது - எவை எவை இயங்கும் - யாருக்கு அனுமதி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் கடும் கட்டுப்பாடுகளுடன் முழு ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது. மருந்து கடைகள், வேளாண் இடு பொருட்கள் விற்பனை நிலையங்கள் தவிர அனைத்துக்கடைகளும் அடைக்கப்பட்டுள்ளன. உரிய மருத்துவக் காரணங்கள் மற்றும் இறப்புகளுக்காக மட்டும் மாவட்டம் விட்டு மாவட்ட செல்ல இ-பதிவுடன் அனுமதிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று காலை 6 முதல் மே 31ஆம் தேதி இரவு வரைக்கும் இந்த முழு ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் என்பதால் தேவையில்லாமல் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து வாகனங்களை பறி கொடுத்து விட வேண்டாம் என காவல்துறையினர் அறிவித்துள்ளனர்.

கடந்த 15 நாட்களாக ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டும் தமிழகத்தில் கொரோனா தீவிரமாக பரவி வருகிறது. நேற்று ஒரே நாளில்

தமிழகத்தில் மேலும் 35,483 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 18,42,344 ஆக உயர்ந்துள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. கொரோனாவில் இருந்து மேலும் 25,196 பேர் குணமடைந்துள்ளனர். இதன் மூலம் மொத்தம் 15,27,733 பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர்.

கொரோனாவால் நேற்று ஒரே நாளில் 422 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதன் மூலம் மொத்த பலி எண்ணிக்கை 20,468 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அரசு மருத்துவமனையில் 240 பேரும், தனியார் மருத்துவமனையில் 182 பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர்.

முழு ஊரடங்கு சென்னையில் கடும் கட்டுப்பாடு - ஊர் சுற்றுபவர்களின் வாகனங்கள் உடனே பறிமுதல்

English summary

A complete curfew is in force in Tamil Nadu with strict restrictions. All shops except drug stores and agricultural inputs are closed. It has been announced that only those with relevant medical causes and deaths will be allowed to leave the district with the e-registration.