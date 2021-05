தமிழகம்.. நாளை முதல் ஊரடங்கில் மேலும் சில தளர்வுகள்.. மொத்த மார்க்கெட்டுகளை திறக்க அனுமதி

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் 2வது கட்ட தளர்வில்லா முழு ஊரடங்கு நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது. இந்த ஊரடங்களில் சில தளர்வுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, கோயம்பேடு உள்பட மொத்த மார்க்கெட்டுகள் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டு உள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக கடந்த 24ம் தேதி முதல் 31ம் தேதியான இன்று வரை தளர்வில்லா முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தியது அரசு.

இந்த ஊரடங்கை 7-ம் தேதி வரை நீட்டித்து தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த வாரம் உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

அதன்படி 2ம் கட்ட தளர்வில்லா முழு ஊரடங்கு நாளை செவ்வாய்க்கிழமை முதல் அமலுக்கு வருகிறது. இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் சில செயல்பாடுகளுக்கு கூடுதல் கட்டுப்பாடுகளும், தளர்வுகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதால் மக்கள் அவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இதில் பல சலுகைகள் ஏற்கனவே அமலில் உள்ளன. கூடுதலாக சில சலுகைகள் தரப்பட்டுள்ளன.

