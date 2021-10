முதல்வரின் தன்னிச்சையான போனஸ் அறிவிப்பு.. பெருத்த ஏமாற்றம் அளிக்கிறது.. தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழக அரசின் பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்களுக்கு 10 சதவீதம் போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்களுக்கு தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள போனஸ் ஏமாற்றம் அளிப்பதாக தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழக முதல்வர் நேற்று வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "லாபம் ஈட்டியுள்ள / நட்டம் அடைந்துள்ள அனைத்து அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் 'C' மற்றும் 'D' பிரிவு தொழிலாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு 8.33 விழுக்காடு போனஸ் மற்றும் 1.67 விழுக்காடு கருணைத் தொகை என, மொத்தம் 10 சதவீதம் வரை போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகை வழங்கப்படும்.

இதனால் போனஸ் பெற தகுதியுள்ள நிரந்தரத் தொழிலாளர்கள் போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகையாக ரூ.8,400 பெறுவர். மொத்தத்தில், தமிழக அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் 2 லட்சத்து 87 ஆயிரத்து 250 தொழிலாளர்களுக்கு 216 கோடியே 38 லட்சம் ரூபாய் போனஸ் மற்றும் கருணைத் தொகையாக வழங்கப்படும்" என்றார். இந்நிலையில் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள போனஸ் ஏமாற்றம் அளிப்பதாக தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Tamil Nadu government bonus announcement: Union executives dissatisfied 10 percent bonus has been announced for the employees of the public sector companies of the Government of Tamil Nadu. In this situation, the union executives have commented that the bonus announced by the Tamil Nadu government for the employees of the public sector companies is disappointing.