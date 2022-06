லாட்டரி போல ஆன்லைன் ரம்மியையும் தடை செய்யுங்கள்..அரசுக்கு விஜயகாந்த் வலியுறுத்தல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆன்லைன் ரம்மிக்கு தடை விதிக்க சட்டம் இயற்றப்படும் என்ற முதல்வரின் அறிவிப்புக்கு விஜயகாந்த் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார். லாட்டரி சீட்டு விற்பனைக்கு தடை விதித்ததை போல் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டிற்கும் தமிழக அரசு உடனடியாக தடை விதிக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ஆன்லைன் ரம்மியால் பணத்தை இழந்து தற்கொலை செய்து கொள்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே உள்ளது. எனவே, ஆன்லைன் ரம்மியை தடை செய்ய வேண்டும் என்று பல அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டு குறித்த அவசரச் சட்டம் தொடர்பான பரிந்துரைகளை அளிக்க ஓய்வு பெற்ற சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி சந்துரு தலைமையில் குழு அமைத்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

DMDK leader Vijayakanth has welcomed the Chief Minister's announcement that a law will be enacted to ban online rummy. He urged the Tamil Nadu government to immediately ban online rummy games, just as it has banned the sale of lottery tickets.