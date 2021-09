தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் கொரோனா: சாட்டையை சுழற்றுமா அரசு? லாக்டவுனில் வருகிறதா கூடுதல் கட்டுப்பாடு?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு திடீரென அதிகரித்துள்ள நிலையில் அரசு தீவிர கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டியிருக்கும் என்று சுகாதாரத் துறை வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள்.

ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்திய கொரோனா இரண்டாவது அலை, படிப்படியாக குறையத் தொடங்கியது. இதனால் ஊரடங்கில், பல்வேறு தளர்வுகளை தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது.

கடந்த சில வாரங்களாக பல்வேறு மத விழாக்கள் மற்றும் தொடர்ந்து நடைபெற்ற திருமண நிகழ்ச்சிகள் போன்றவற்றில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. கண்காணிப்பு இல்லாத நிலைதான் தமிழகம் முழுக்க இருந்தது.

சமூகநீதி.. நூற்றாண்டு நாளில் தரமான சம்பவம் செய்த முதல்வர் ஸ்டாலின்.. அதிரடி உத்தரவு

English summary

Tamil nadu lockdown news: Coronavirus cases are increasing in Tamil nadu, especially in Chennai and Coimbatore as people are not wearing masks and not maintaining proper social distance in public places. Tamil nadu government has the plan to implement strict norms to contain coronavirus.