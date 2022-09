மியான்மரில் தவிக்கும் தமிழர்கள்.. விமான செலவை நாங்களே ஏற்கிறோம்.. மத்திய அரசுக்கு தமிழக அரசு தகவல்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மியான்மரில் சிக்கி தவிக்கும் தமிழர்களை மீட்பதற்கான போக்குவரத்து செலவை தமிழக அரசு ஏற்கும் என தமிழக அரசு சார்பில் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகம் உள்பட இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான இளைஞர்கள், நடுத்தர வயதினர் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று வேலை செய்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் உலகின் பல நாடுகளுக்கு சென்று வேலைகள் செய்து வருகின்றனர். கூலி வேலை உள்பட ஐடி உள்பட பிற நிறுவனங்களில் ஊழியர்கள், அதிகாரிகளாக ஏராளமான தமிழர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

English summary

we will bear the cost of transportation for the rescue of Tamil people who stranded in Myanmar, informs Tamil Nadu govt to the Ministry of External Affairs