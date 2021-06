தமிழக ஊரடங்கு தளர்வுகள்.. எங்கெல்லாம் பேருந்துகள் ஓடும்.. எந்த மாவட்டத்திற்கு என்னென்ன தளர்வுகள்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழகத்தில் பல்வேறு தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு ஜூலை 5ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது, வகை இரண்டில் உள்ள 23 மாவட்டங்களுக்கு பேருந்துகள் இயங்க அரசு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. இதேபோல் கடைகள் திறப்பு நேரத்தையும் வகை ஒன்றில் உள்ள மாவட்டங்களில் அரசு அதிகரித்துள்ளது.

தமிழக அரசின் தொடர் நடவடிக்கை காரணமாக தினசரி பாதிப்பு 6 ஆயிரம் என்கிற அளவிற்கு குறைந்துள்ளது. கோவை மற்றும் ஈரோடு மாவட்டத்திலும் தொற்று பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது. இதையடுத்து அரசு பல்வேறு தளர்வுகளை இந்த வாரம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

The curfew in Tamil Nadu has been extended till July 5 with various relaxations and the government has given permission to run buses to 23 districts in category two. Similarly, the government has increased the opening hours of shops in one of the districts.