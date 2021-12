MBBS BDS படிப்புகளுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பம் தொடங்கியது...ஜனவரி 7ம் தேதி கடைசி நாள்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் எம்.பி.பி.எஸ், பிடிஎஸ் எனப்படும் மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ படிப்புகளுக்கு இன்று முதல் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

www.tnhealth.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் 2022ம் ஆண்டு ஜனவரி 7ம் தேதி மாலை 5 மணி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது தொடர்பான சந்தேகங்கள் இருப்பின் சம்பந்தப்பட்ட இணையதளத்தையே பார்த்து நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என மருத்துவ இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Government of Tamil Nadu has started the registration process for MBBS Admission 2021 on Sunday, December 19, 2021. Interested candidates should make sure to apply by January 7, 2022. Candidates will have to go to the official website tnhealth.tn.gov.in.