லோக்சபா தொகுதி குறைப்புக்கு ஈடு.. தமிழகத்தில் 2 ராஜ்யசபா எம்.பி.க்களை அதிகரிக்கலாம்: உயர்நீதிமன்றம்

சென்னை: தமிழகத்தில் 2 லோக்சபா தொகுதிகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதற்கு ஈடாக இரண்டு ராஜ்யசபா தொகுதிகளை அதிகரிக்கலாம் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் யோசனை தெரிவித்துள்ளது.தனித் தொகுதியாக உள்ள தென்காசி லோக்சபா தொகுதியை பொது த் தொகுதியாக மாற்ற வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு ஒன்று தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கு, நீதிபதிகள் கிருபாகரன் மற்றும் புகழேந்தி ஆகியோர் முன்னிலையில் கடந்த வாரம் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போதுதான், தமிழக லோக்சபா தொகுதிகள் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டது உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் தொடர்பாக நீதிபதிகள் தங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்துள்ளனர்.

நீதிபதிகளின் கருத்து இதுதான்: 1962ம் ஆண்டு வரை தமிழ்நாட்டில் 41 மக்களவை உறுப்பினர்கள் இருந்துள்ளனர்.

Chennai High Court says, Tamil Nadu has lost two Lok Sabha MP seats for successfully controlled the population therefore two more Rajya Sabha seats should be given to Tamil Nadu.