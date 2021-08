"தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி.." சின்ன வயசு கனவு, நனவாகிடுச்சி.. நெகிழும் முதல் பெண் ஓதுவார் சுஹாஞ்சனா

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மாடம்பாக்கம் தேனுபுரீஸ்வரர் கோவிலில் முதல் பெண் ஓதுவாராக நியமிக்கப்பட்ட சுஹாஞ்சனா, தனது பணியை தொடங்கினார். கோவிலில் இறைவனுக்காக பாடுவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அவர் தெரிவித்தார்.

அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் என்ற அரசாணையின் கீழ் கோவில் அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளியில் பயின்று தேர்வு செய்யப்பட்ட அனைத்து சாதியினை சேர்ந்த 24 அர்ச்சகர்கள், பூசாரிகள், பட்டாச்சாரியார்கள், ஓதுவார்கள் உள்ளிட்டோருக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த சனிக்கிழமை பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கியிருந்தார்.

English summary

Suhanjana had learnt Thevaram and Thiruvasagam recitals eight years ago to realize her dream. Chief minister MK Stalin issued orders to appoint her as one of the Othuvaars in a HR&CE department-run Temple.