சரவெடி.. ஓ இதுதான் பிளானா.. செந்தில் பாலாஜி யு.கே போனது இதுக்குத்தானா? வருகிறது செம அறிவிப்பு!

தமிழ்நாட்டின் இந்த முயற்சி காரணமாக உலகிலேயே காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் நம்பர் 1 இடத்தை பிடிக்க கூட வாய்ப்புகள் உள்ளன.

சென்னை: டென்மார்க் மட்டுமின்றி யு.கேவுடனும் தமிழ்நாடு அரசு கடல் காற்றாலை மின்சார உற்பத்திக்கான ஒப்பந்தத்தை செய்ய உள்ளது.

மாற்று மின்சார உற்பத்தி முறைகளில் இந்தியாவிற்கே தமிழ்நாடு தற்போது மிகப்பெரிய முன்னோடியாக திகழ்ந்து வருகிறது. அந்த வகையில் சமீபத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சூரிய ஒளி மின்சாரத்தில் புதிய ரெக்கார்ட் ஒன்றை படைத்து உள்ளது.

இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக மிதக்கும் சூரிய ஒளி மின் நிலையத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் சமீபத்தில் திறந்து வைத்தார். தூத்துக்குடியில் உள்ள ஸ்பிக் தொழிற்சாலை வளாகத்தில் இந்த மின் நிலையத்தை தொடங்கி வைத்தார்.

அணு மின் நிலையம், அனல் மின்நிலையம் மட்டும் இன்றி புகையை வெளியேற்றாத, இயற்கைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்ததாக மின்சாரத்தை உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகளில் தமிழ்நாடு தீவிரம் காட்டி வருகிறது. இதை மனதில் வைத்தே தூத்துக்குடியில் உள்ள ஸ்பிக் தொழிற்சாலை வளாகத்தில் மிதக்கும் சூரிய ஒளி மின் நிலையத்தை மின் நிலையத்தை முதல்வர் தொடங்கி வைத்தார்.

English summary

Tamil Nadu to make an agreement with UK for the on shore windmill after an agreement with Denmark.