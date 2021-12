தமிழகத்தில் சற்றே உயர்ந்த கொரோனா பாதிப்பு... சென்னையில் 194 பேர் பாதிப்பு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்று 619 பேருக்கு புதிதாக கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், மொத்த பாதிப்பு 27,45,261 ஆக உயர்ந்துள்ளதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

2019ஆம் ஆண்டு முதல் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக இந்தியா சிக்கி தவித்து வருகிறது. 2020 ஜனவரி மாதம் முதல் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட நிலையில் அடுத்தடுத்து இரு ஆண்டுகளில் மிக தீவிரமான பரவல் காரணமாக ஏராளமான உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டது. அரசியல் பொருளாதார ரீதியாக மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை கொரோனா ஏற்படுத்தியது.

அரசின் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் காரணமாக நோய் பாதிப்பு மெல்ல மெல்ல குறைந்து வருகிறது. இந்நிலையில் தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வந்த நிலையில் இன்று கடந்த 5 நாட்களை விட சற்றே அதிகரித்துள்ளது

