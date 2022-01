தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை விமர்சிக்க கூடாது... சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட நடத்தை விதிகள் முழு விபரம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வாக்குகளை பெறுவதற்கான சாதி அல்லது சமூக உணர்வுகளை தூண்டும் வகையில் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ எந்த வேண்டுகோளையும் விடுக்கக் கூடாது என்று சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கோயில், மசூதி மற்றும் தேவாலயங்கள் உட்பட வழிபாட்டுத் தலங்களில் தேர்தல் குறித்த பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளக் கூடாது எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதால், புதன்கிழமை மாலை 6.30 மணி முதல் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இதனைத் தொடர்ந்து பொது நடத்தை விதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளின் விவரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தஞ்சை பள்ளி மாணவி தற்கொலை: 4 பேர் கொண்ட குழு அமைத்த பாஜக - சிபிஐ விசாரணை கேட்கும் வானதி சீனிவாசன்

இதுதொடர்பாக சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான சாதாரணத் தேர்தல், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் 200 வார்டுகளுக்கு உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்க 19.02.2022 அன்று ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்படும் என தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தால் 26.01.2022 அன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Urban Local Body Election 2022: (தமிழக நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள்) The Chennai Corporation has stated that no request should be made directly or indirectly to incite caste or social sentiments to get votes. It has also been advised not to campaign in places of worship, including temples, mosques and churches.