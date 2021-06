மீண்டும் கம்பீரமான காட்சி.. சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் பொறுத்தப்பட்டது 'தமிழ் வாழ்க' பெயர் பலகை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை ரிப்பன் மாளிகையின் மேல்தளத்தில் மீண்டும் 'தமிழ் வாழ்க' மற்றும் 'தமிழ் வளர்க' பெயர் பலகை வைக்கப்பட்டது. தமிழ் அடையாளத்துடன் பழையபடி கம்பீரமாக சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகை காட்சி அளிக்கிறது. இந்த புகைப்படங்கள் இணைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சென்னை மாநகராட்சி கட்டிடத்தில் இருந்து " தமிழ் வாழ்க " பெயர் பலகையை நீக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் பரவியது. தமிர் வாழ்க புகைப்படங்கள் இருந்தது. இல்லாது ஆகிய புகைப்படங்களை ஒப்பிட்டு பலரும் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்தார்கள்.

சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் புகைப்படங்கள் குறித்து பலரும் சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு கேள்வி எழுப்பினர். இது தொடர்பாக பதில் அளித்த சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரி ஒருவர், பெயர் பலகை இப்போது நீக்கப்படவில்லை. வேண்டுமென்றே சிலர் வதந்தி பரப்புகிறார்கள் என்றார்.

English summary

The name board of 'Tamil Vaalga' and 'Tamil Valarka' was again placed on the roof of the Ribbon House in Chennai. The Ribbon House, the Chennai Corporation office, is as majestic as ever with its Tamil identity. These photos are going viral on websites.