சாமானியர்களை பாதிக்கும் சொத்து வரி.. பாதியாக குறைக்க வேண்டும்.. தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி கோரிக்கை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் மாநகராட்சி, நகராட்சிகளில் சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில், சாமானியர்களை பாதிக்கும் சொத்து வரி உயர்வை பாதியாக குறைக்க தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இதுகுறித்து அக்கட்சி சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில், "மாநகராட்சி, நகராட்சிகள் மற்றும் பேரூராட்சிகளில் சொத்து வரி விகிதங்களை 25 விழுக்காடு முதல் 150 விழுக்காடு வரை உயர்த்தி தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பினை வெளியிட்டுள்ளது.

மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் சொத்து வரியை உயர்த்தப்பட்டதற்கு காரணம் ஒன்றிய அரசு என தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

பாமக 2.0.. வன்னியர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு.. தமிழக அரசு நிச்சயம் வழங்கும்.. அன்புமணி ராமதாஸ் நம்பிக்கை!

English summary

tamilaga valvurimai katchi has demand to halve the property tax hike which is affecting the common man as the property tax has been increased in the corporations and municipalities in Tamil Nadu.