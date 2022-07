நான் தமிழகத்தின் மகள்.. நான் மூக்கையும், வாலையும் தமிழகத்தில் நீட்ட வேண்டியதில்லை.. தமிழிசை சுளீர்!

Chennai

சென்னை : இந்தி திணிப்பு செய்வதாகக் கூறி மக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள் என்று தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

தனது பேச்சு குறித்து முரசொலியில் வெளியான விமர்சனக் கட்டுரைக்கு தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பதிலளித்து அறிக்கை விடுத்துள்ளார்.

தமிழ் என் பெயரில் மட்டுமல்ல உயிரிலும் இருக்கிறது, எனது உடல், உயிர் அனைத்தும் தமிழ் மண்ணிற்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் சொந்தமானது என தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

கம்பர் வடமொழி கற்காவிட்டால் ராமாயணம் கிடைத்திருக்குமா?.. ஆளுநர் தமிழிசை கேள்வி

Responding to the criticism of Murasoli, Telangana Governor Tamilisai Soundararajan, “Tamil is not only in my name but also in my life. As a daughter of Tamil Nadu, My body and soul belong to the Tamil land.”