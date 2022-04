அடிமனதிலிருந்து வெளிவந்த உணர்வு! இளையராஜாவை சுடு சொற்களால் விமர்சிப்பது சரியா?தமிழிசைக்கு வந்த கோபம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அம்பேத்கரோடு பிரதமர் நரேந்திரமோடியை இசையமைப்பாளர் இளையராஜா ஒப்பிட்டு பேசியது சர்ச்சையான நிலையில், இளையராஜாவின் அடிமனதிலிருந்து வெளிவந்த உணர்வுகளை தமிழகத்தில் வெறுப்பு அரசியலை விதைக்கும் சிலர் அவரை சுடு சொற்களால் விமர்சிப்பது சரியா? என தெலுங்கானா, புதுச்சேரி ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்திரராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

புளூ கிராஃப் டிஜிட்டல் ஃபவுண்டேசன் நிறுவனம் "மோடியும் அம்பேத்கரும்" என்ற பெயர் கொண்ட புத்தகத்தை வெளியிட்டு இருக்கிறது. இந்த புத்தகத்திற்கு பிரபல இசையமைப்பாளர் இளையராஜா முன்னுரை எழுதி இருக்கிறார்.

அதில், "அம்பேத்கரை தெரிந்துகொள்வதை போல அவரது கருத்தை அமல்படுத்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை நாம் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என கூறியிருந்தார்.

English summary

While the composer Ilayaraja's comparison of Prime Minister Narendra Modi with Ambedkar is controversial, is it right for some who sow the seeds of hate politics in Tamil Nadu to criticize Ilayaraja with harsh words? As questioned by Telangana and Puducherry Governor tamilisai soundararajan.