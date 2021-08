அகதிகள் என கூற அநாதைகள் அல்ல; சட்டசபையில் இலங்கை தமிழர்களுக்காக முதல்வர் ஸ்டாலின் சூப்பர் உத்தரவு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : இலங்கை அகதிகள் முகாம் இனி மறுவாழ்வு மையம் என அழைக்கப்படும்; அகதிகள் எனக் கூற அவர்கள் அநாதைகள் அல்ல என முதல்வர் ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு இலங்கை தமிழர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இலங்கையில் இனப்போர் மூண்டதையடுத்து அகதிகளாக தமிழர்கள் 1980களில் மற்றும் 1990களில் தமிழகத்திற்கு வந்தனர். அவர்களை ஆட்சியில் இருந்த அனைத்து அரசுகளுமே அரவணைத்து முகாம்களை அமைத்து தங்க வைத்தன.

இலங்கை தமிழர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் அமைக்கப்பட்டன. அவர்களுக்கு வீடுகள் கட்டிக்கொடுக்கப்பட்டன. கல்வி உரிமை அளிக்கப்பட்டது. பல்வேறு வேலைவாய்ப்புகளும் ஏற்படுத்தி தரப்பட்டன.

English summary

Sri Lankan Tamils are not orphans to say the refugee. he Sri Lankan refugee camp will no longer be called the Rehabilitation Center, said tamilnadu CM MK Stalin in the Assembly.