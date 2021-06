கையில் பெரியார் சிலை.. முதல்வர் கூறுவதை க்யூட்டாக கேட்கும் 5வயது சிறுவன்.. போட்டோ வைரல்.. என்ன ஆச்சு

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் பெரியார் குறித்துக் கூறுவதை க்யூட்டாக கேட்கும் 5 வயது சிறுவனின் புகைப்படம் நேற்று ட்விட்டரில் வைரலானது.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டசபைத் தேர்தலில் திமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளது. திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் முதல்முறையாகத் தமிழ்நாடு முதல்வராகப் பதவியேற்றார்.

சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு திமுக ஆட்சி அமைத்த சமயத்தில் கொரோனா 2 ஆம் அலை மாநிலத்தில் உச்சத்தில் இருந்தது. ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு கொரோனா பாதிப்பு இப்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது.

ஜூன் 26இல் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்.. உள்ளாட்சி தேர்தல் பற்றி ஆலோசனை? துரைமுருகன் அறிவிப்பு

English summary

The image of the kid with MK Stalin went viral on Twitter. CM Stalin gifts Periyar Statue for 5-year-old kid for drawing his portrait with Color Cubes.