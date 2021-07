அரசியலில் இதல்லாம் சாதாரணமப்பா.. காலங்கள் மாறும்.. காட்சிகள் மாறும்.. "வாய்"களும் தடம் மாறும்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை :அரசியலில் இதல்லாம் இனி சாதாரணமப்பா.. காலங்கள் மாறும்.. காட்சிகள் மாறும்.. கலைந்துவிடும் ஒரு நாள் பொய்வேஷம்... அரசியல் என்பது உண்மையில் என்ன... அன்றைய நிலையில் ஆதாயம்.. இதுவே இன்றைய எதார்த்த அரசியல்.,,!

ஒரு கட்சியில் இருந்து இன்னொரு கட்சிக்கு மாறும் காட்சிகள், சர்வசாதாரணமாக நடக்கின்றன. நேற்று வரை திட்டியவர்கள் இன்று பாராட்டுவது எதார்த்தமாகிவிட்டது.

ஊழல் ஆட்சி, அடிமை ஆட்சி, சாதி கட்சி, மதவாத கட்சி என்று தாறுமாறாக திட்டடிவர்கள் ஒன்று சேர்வது என்பது வெகுஎதார்த்தமாக நடக்கிறது. நாளை இவர்களே மீண்டும் திட்டுவது இனி எதார்த்தமாக போகிறது. காரணம் எந்த கட்சிகளுக்கு போனால் லாபம் என அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் சாய்வது தான் காரணம். அத்துடன் அரசியல் லாபம் கருதி அவர்களை அந்த கட்சிகள் ஏற்பதும் காரணமாகும்,.

ஒரே டார்ச்சர்.. பீச்சில் ராத்திரி 8 மணிக்கு அலறிய பெண்.. எகிறி தப்பி ஓட்டம்.. 2 பேரை தூக்கிய போலீஸ்

English summary

tamilnadu politics; Scenes that change from one party to another, happen ubiquitously. The praise of those who scolded yesterday has become a reality today.