3 நாளாக முதலிடம்.. உள்மாவட்டங்களில் மோசமாகும் நிலை.. தமிழகத்திற்கு உடனடி தேவை ஸ்டிரிக்ட் லாக்டவுன்!

சென்னை: இந்தியாவில் புதிய கொரோனா கேஸ்கள் வரும் மாநிலங்களில் தமிழகம் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக முதல் இடத்தில் உள்ளது.

இந்தியாவில் தினசரி பதிவாகும் கொரோனா கேஸ்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய தொடங்கி உள்ளது. 10 நாட்களுக்கு முன் தினமும் 4 லட்சம் கேஸ்கள் பதிவான நிலையில், தற்போது தினசரி கேஸ்கள் 2.50 லட்சமாக சராசரியாக பதிவாக தொடங்கி உள்ளது.

இந்தியாவில் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் தினசரி கொரோனா கேஸ்கள் குறைய தொடங்கி உள்ளன. மகாராஷ்டிரா, கேரளா, டெல்லி, கர்நாடகாவில் தினசரி கேஸ்கள் குறைய தொடங்கி உள்ளது.

Tamilnadu should go for strict lockdown in interior districts as the Covid 19 cases are raising. Tamilnadu records the highest number of Coronavirus cases for the past 3 days in India.