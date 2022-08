கே.பி.முனுசாமிக்கு குறி? - குமுறிய கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட தலைகள்.. மீட்டிங்கில் ஓபிஎஸ் சொன்ன விஷயம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சென்னையில் சமீபத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட நிர்வாகிகள் முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமி பற்றி புலம்பித் தள்ளியுள்ளனர்.

ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக்குழுவுக்குப் பிறகு ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இடையேயான பிளவு பெரிதானது. இரு தரப்பினரும் மாறி மாறி கடுமையாக குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

முன்னர், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளராக இருந்த கே.பி.முனுசாமி, ஓபிஎஸ்ஸை கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசி வருகிறார். அவருக்கு ஓபிஎஸ் தரப்பினரும் பதிலடி கொடுத்து வந்தனர்.

இந்நிலையில், ஓபிஎஸ் நடத்திய ஆலோசனைக் கூட்டத்தின்போது, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட நிர்வாகிகள் பலர் முனுசாமி துரோகம் செய்துவிட்டதாகக் குமுறியுள்ளனர்.

தேதி குறித்த எடப்பாடி.. வேலையைத் தொடங்கிய மா.செக்கள்.. தென் தமிழக பயணத்தின் நோக்கம் என்ன?

English summary

In a recent consultation meeting held by O.Panneerselvam with his supporters in Chennai, the Krishnagiri district executives lamented about KP Munusamy. OPS had separate idea in krishnagiri.