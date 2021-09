டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. ஊதிய உயர்வு அறிவித்த தமிழக அரசு.. எவ்வளவு தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு ரூபாய் 500 ஊதிய உயர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஊதிய உயர்வு ஏப்ரல் 1 முதல் முன்தேதியிட்டு வழங்கப்படும். கடந்த பல ஆண்டுகளாக தமிழக அரசுக்கு நிதி வருவாயை ஈட்டி தருவதில் மிக முக்கிய பங்கு வகிப்பது டாஸ்மாக் கடைகள்தான்.

அதுவும் தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகை நாட்களில் டாஸ்மாக் மூலம் இவ்வளவு வருமானம் வரும் என்று இலக்கே நிர்ணயித்து விடலாம்.

இந்த நாட்களில் மட்டும் பலநூறு கோடிகள் வருமானம் பார்த்து, அரசுக்கு பெரும் நிதி வருவாயை அள்ளி கொடுக்கிறது டாஸ்மாக். இப்படி அரசுக்கு வருவாயை அள்ளி கொடுக்கும் டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்கள் நீண்ட நாட்களாக ஊதிய உயர்வு எதிர்பார்த்து வந்தனர்.

