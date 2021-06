எங்கு பார்த்தாலும் சியர்ஸ்.. யாரைப் பார்த்தாலும் சியர்ஸ்.. தலைகீழாக மாறிய குடிகாரர்கள்.. !

Chennai

oi-Jaya R

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 11 மாவட்டங்கள் தவிர்த்து பிற மாவட்டங்களில் மதுக் கடைகளை இன்று திறந்து விட்டுள்ளனர். இதனால் குடிகாரர்கள் குபீர் உற்சாக மோடுக்கு மாறியுள்ளனர்.

திறக்கப்பட்டது TASMAC! குடிமகன்கள் மகிழ்ச்சி | OneIndia Tamil

கடைகள் தோறும் கூட்டம் கட்டி ஏறுகிறது. பலரும் உற்சாகமாக வந்து பாட்டில்களை வாங்கிக் கொண்டு வீடுகளுக்கும், பிற மறைவிடங்களுக்கும் படையெடுத்துப் போய் குடித்து உற்சாகமடைந்து வருகின்றனர்.

ஆண்களுக்கு நிகராக பல இடங்களில் பெண்களும் கூட கடைகளில் காத்திருந்து சரக்கு வாங்கியதைக் காண முடிந்தது.

தனித்திரு... குடித்திரு... போதையில் மயங்கி இரு - கலகல டாஸ்மாக் மீம்ஸ்

English summary

Tasmac shops have been re opened in all districts except 11 in Tamil nadu and people are thronging the shops to buy the liquor.