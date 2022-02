அமைதி பூங்கா தமிழகம்.. ஹிஜாபை அகற்ற சொன்ன விவகாரத்தில் கடும் நடவடிக்கை தேவை - இந்திய தவ்ஹீத் ஜமாஅத்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மதுரை மாவட்டம் மேலூரில் வாக்களிக்க வந்த இஸ்லாமிய பெண்ணின் ஹிஜாபை அகற்றுமாறு பாஜக பூத் முகவர் கூறிய விவகாரம் தொடர்பாக கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்திய தவ்ஹீத் ஜமாத் வலியுறுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற்றது. காலை 7 மணி தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணியுடன் அமைதியான முறையில் நிறைவடைந்தது.

ஹிஜாப்பை அகற்றச் சொன்ன பாஜக பூத் முகவர்.. தட்டித் தூக்கிய மதுரை போலீசார்.. 4 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு

மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு அமைதியாக நடைபெற்ற நிலையில் மதுரை திருப்பூர் உள்ளிட்ட சில இடங்களில் ஹிஜாப் அணிவதற்கு எதிர்ப்பு போன்ற திடீர் சர்ச்சைகளும் ஏற்பட்டது.

English summary

The Indian Tawheed Jamaat has demanded that stern action be taken against a BJP booth agent who told him to remove the hijab of an Islamic woman who came to vote in Melur, Madurai district.