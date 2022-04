தீவிர அரசியலுக்கு திரும்புகிறாரா தமிழிசை? தெலுங்கானா “சூப்பர் முதல்வரா நான்”? தமிழிசையின் பரபர பதில்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தெலுங்கானா ஆளுநரும், புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சௌந்தரராஜன் நேற்று தெரிவித்த சில கருத்துக்கள் அவர் மீண்டும் தேர்தல் அரசியலுக்கு வருவதை காட்டுவதாகவும், மீண்டும் அவர் தேர்தல் அரசியலுக்கு வர உள்ளதாக ஊகங்கள் எழுந்துள்ளன.

தமிழக பாஜக தலைவராக இருந்த தமிழிசை சவுந்தரராஜன் 2019ஆம் ஆண்டில் தெலுங்கானா மாநிலத்தின், ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார்.

இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து புதுச்சேரி மாநில துணைநிலை ஆளுநராக அவருக்கு கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. இதனையடுத்து கடந்த குடியரசு தினத்தில் இரு மாநிலங்களில் கொடியேற்றிய முதல் பெண் ஆளுநர் என்ற சிறப்பினையும் பெற்றார்.

காற்றில் பறந்த புரோடோகால்.. கடுங்கோபத்தில் ஆளுநர் தமிழிசை.. மத்திய அரசுக்கு பறந்த முக்கிய ரிப்போர்ட்

English summary

Some comments made yesterday by Telangana Governor and Pondicherry Deputy Governor Tamizhai Soundarajan indicate that he is returning to electoral politics and speculation is rife that he is about to return to electoral politics.