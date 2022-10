"அம்பானி கையில் டெலிகாம்.. பாஜக கையில் ராமர் கோயில்.. மக்கள் கையில் திருவோடு" நாஞ்சில் சம்பத் பரபர!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அம்பானியின் கையில் டெலிகாம், அதானியின் கையில் துறைமுகம், டாடாவின் கையில் ஏர்போர்ட் அரசின் கையில் ராமர் கோயில் இதனால் மக்களின் கையில் திருவோடு என்று நாஞ்சில் சம்பத் விமர்சித்துள்ளார்.

திமுகவின் 15வது பொதுக்குழு கூட்டம் கடந்த வாரம் ஞாயிறுக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக திமுக தலைவராக பொறுப்பேற்றார்.

இதன்பின்னர் மு.க.ஸ்டாலின் இரண்டாம் முறையாக தலைவராக பொறுப்பேற்றதை கொண்டாடும் வகையில் மாவட்ட வாரியாக நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

Nanjil Sampath has criticized that Telecom is in Ambani's hands, Port is in Adani's hands, Airport is in Tata's hands and Ram Temple is in the government's hands.But are Begging in whole India.