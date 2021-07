சென்னை முதல் குமரி வரை ஆலயங்கள் திறப்பு - கொரோனா விதிமுறைகளுடன் பக்தர்கள் வழிபாடு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் கூடுதல் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு இன்று காலை முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. மாநிலம் முழுவதும் அதிகாலை முதல் ஆலயங்கள் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக திறக்கப்பட்டன. 2 மாதங்களுக்குப் பிறகு ஆலயங்கள் திறக்கப்பட்டதால் பக்தர்கள் காலை முதலே கோவிலுக்கு வந்து கொரோனா விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி சாமி தரிசனம் செய்தனர். கொரோனா தொற்று விரைவில் முடிவுக்கு வந்து நாடு இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று மனமுருகி வேண்டிக்கொண்டனர்.

கொரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில் லாக்டவுன் அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து கோவில்கள், தேவாலயங்கள், மசூதிகளுக்கு சென்று வழிபாடு செய்ய பொதுமக்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. அதே நேரத்தில் கோவில்களை திறந்து அந்தந்த பணியாளர்கள் மட்டும் சென்று ஆகம விதிப்படி, வழக்கமான பூஜைகளை செய்து வந்தனர். வழிபாட்டு தலங்களில் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படாததால் மிகுந்த ஏமாற்றத்தில் இருந்து வந்தனர். ஊரடங்கில் கூடுதல் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டதால் கடந்த வாரம் சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் ஆலயங்கள் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய திறக்கப்பட்டன.

நான் கர்ப்பமா.. வதந்திகளை பரப்பாதீர்கள்.. பாடகி சின்மயி விளக்கம்

இன்று முதல் தமிழகத்தில் இந்து சமய அறநிலைய துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோவில்கள் உள்பட அனைத்து மத வழிபாட்டு தலங்களும் முழுமையாக திறக்கப்பட்டு பக்தர்கள் வழிபட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகாலை முதலே அனைத்து வழிபாட்டு தலங்களும் அதிகாலையில் திறக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. அதிகாலையிலேயே கோவில்களுக்கு வந்த பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடித்து வழிபாடு செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Tamil Nadu Temples across the state were opened for the darshan of devotees from early morning. Since the temples were reopened after 2 months, the devotees came to the temple early in the morning and performed Sami darshan following the corona rules. They prayed that the corona infection would end soon and the country would return to normal.