200% பெட்ரோல், 500% டீசல் மீதான கலால் வரியை குறையுங்கள்... மோடிக்கு பழனிவேல் தியாகராஜன் பதிலடி

சென்னை: பெட்ரோல் மீதான கலால் வரி கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் சுமார் 200% அளவுக்கும்,டீசல் மீதான இந்த வரி 500% மேலும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த உயர்த்தப்பட்ட வரி விகிதத்தை திரும்பவும் 2014 ஆம் ஆண்டில் இருந்தபடி குறைக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடிக்கு நிதியமைச்சர் பிடிஆர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

பெட்ரோல் - டீசல் மீதான வாட் வரியை மாநில அரசுகள் குறைக்குமாறு பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்திய நிலையில், மத்திய அரசு எரிபொருள்கள் மீதான கலால் வரியை முதலில் குறைக்க வேண்டும் என்று தமிழக நிதியமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு பெட்ரோல் மீது 9.48 ரூபாயும், டீசலுக்கு 3.57 ரூபாயும் மட்டுமே கலால் வரியாக மத்திய அரசு வசூலித்து வந்தது.

தமிழகத்தில் வாட் வரியை குறைக்காததால் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு.. பிரதமர் மோடி விமர்சனம்

Minister for Finance & Human Resources Management PTR Palanivel Thiyagarajan tweet about excise tax.In 2014, the central government levied excise duty of only Rs 9.48 on petrol and Rs 3.57 on diesel. The excise duty on petrol has been raised by about 200% in the last eight years and the tax on diesel by 500%.