வேலுமணியை தொடர்ந்து கே.சி.வீரமணி.. எவ்வளவு ஊழல் சொத்து.. அறப்போர் இயக்கம் வழங்கிய லிஸ்ட்.. பரபரப்பு

சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி. வீரமணி மீது 76.75 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து குவித்துள்ளார் என்ற புகாரை, ஆதாரங்களை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு அனுப்பியுள்ளது அறப்போர் இயக்கம்.

சமீபத்தில் முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக கொறடாவுமான எஸ்.பி.வேலுமணி தொடர்பான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் சோதனை நடத்தியிருந்தனர்.

அவருக்கு எதிரான புகார்களை அறப்போர் இயக்கம்தான் வெளியிட்டு இருந்தது. இதன் அடிப்படையில்தான், எப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டு, வேலுமணி அந்த வழக்கில் ஏ-1 என்று சேர்க்கப்பட்டார்.

The Arappor Iyakkam movement has sent evidence to the Anti-Corruption Department alleging that former AIADMK Minister K.C.Veeramani has amassed assets worth over Rs 76.75 crore.