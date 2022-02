தனித்து மலர்ந்த“தாமரை”..திமுக அதிமுகவுக்கு டஃப் கொடுத்து வின்னிங்.. ஸ்வீட் எடுத்து கொண்டாடும் பாஜக

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிட்ட நிலையிலும் சென்னை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி பேரூராட்சி அமைப்புகளில் பாஜக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளதை பாஜகவினர் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள் மற்றும் 489 பேரூராட்சிகளுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் கடந்த 19ஆம் தேதி நடைபெற்றது.

இன்று காலை முதல் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில் 21 மாநகராட்சிகளையும் தமிழகத்தில் தற்போதைய திமுகவே கைப்பற்றியுள்ளது.

English summary

The BJP has been celebrating the victory of BJP candidates in the municipal and municipal bodies, including Chennai and Dindigul, despite standing alone in the urban local body elections.