6-ம் தேதி முதற்கட்ட உள்ளாட்சி தேர்தல்.. அரசியல் தலைவர்களின் அனல் பறக்கும் பிரசாரம் ஓய்ந்தது!

சென்னை: 9 மாவட்டங்களில் 6-ம் தேதி முதற்கட்ட ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் தேர்தல் நடைபெறும் பகுதிகளில் இன்று மாலை 5 மணியுடன் பிரசாரம் ஓய்ந்துளளது. முதல் கட்ட உள்ளாட்சி தேர்தலில் 41.93 லட்சம் பேர் வாக்களிக்க உள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி நெல்லை, தென்காசி, ஆகிய 9 மாவட்டங்களில் அக்டோபர் 6-ம் தேதி மற்றும் 9-ம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் ஏற்கனவே அறிவித்தது.

The campaign has come to a halt at 5 pm today in the areas where the first phase of local body elections will be held on the 6th in 9 districts. 41.93 lakh people are expected to vote in the first phase of local government elections