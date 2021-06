கருக்கலைப்பு புகார்.. சிக்கலில் மாஜி அமைச்சர் மணிகண்டன்.. நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: திருமண ஆசைகாட்டி நடிகையை ஏமாற்றிய புகாரில் கைதான முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டனின் ஜாமீன் மனுவை சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி தன்னை ஏமாற்றியதாகவும், அந்தரங்கப் புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டு விடுவதாக மிரட்டியதாகவும், நடிகை சாந்தினி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், அதிமுகவை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டன் மீது அடையாறு அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் பாலியல் வன்கொடுமை, தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் உள்ளிட்ட ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

3 முறை தனக்கு, கட்டாய கருக்கலைப்பு செய்ததாகவும் சாந்தினி புகார் அளித்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தார்.

English summary

The Chennai High Court has dismissed the bail plea of former AIADMK minister Manikandan, who was arrested on a charge of cheating on an actress.