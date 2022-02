என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க..சீமை கருவேல மரங்கள் மண்ணை மலடாக்கும்.. அதிருப்தி தெரிவித்த உயர்நீதிமன்றம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகம் முழுவதும் சீமை கருவேல மரங்களை அகற்றுவது குறித்த திட்டத்தை இரண்டு வாரங்களில் வகுத்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சீமை கருவேல மரம் ஒரு நச்சு மரம். நிலத்தடி நீரை வீணாக உறிஞ்சுவதோடு மட்டுமல்லாமல், பல பாதகங்கள் இந்த மரங்களினால் உண்டு. இந்த மரங்களால் மண்ணில் மக்கும் தன்மை பாதிக்கப்படுகிறது.

இந்த மரங்கள் அதிக வெப்பமாக இருப்பதால் இதில் பறவைகளாலும், பூச்சிகளாலும், தேனீக்களாலும் கூடு கட்டவோ, வாழவோ முடியாது. இதனால் பல்லுயிர் பாதிக்கப்படுகிறது என்கிறார்கள் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள்.

இனி வரும் காலங்கள் எப்படி இருக்கும்ணு பாருங்க.. பட்ஜெட் 2022 குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு

English summary

The Chennai High Court has directed the Tamil Nadu government to file a report within two weeks on a plan to remove mesquite across the state.