அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரித்த உயர்நீதிமன்றம், அவசரமாக வழக்கை வாபஸ் பெற்ற அதிமுக பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள நிலையில் காவல்துறை அதிகாரிகள் பணியிடமாற்றம் செய்ததாக அதிமுக சார்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் அபராதம் விதிக்கப்படும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் எச்சரித்ததால் வழக்கு திரும்பப் பெறப்பட்டதால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

அதிமுகவின் தேர்தல் பிரிவு துணை செயலாளர் ஐ.எஸ்.இன்பத்துரை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு ஒன்றினை தாக்கல் செய்தார்.

அதில், தமிழகத்தில் நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் வருகின்ற 19ம் தேதி நடத்தபடும் என மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது எனவும், தேர்தல் அறிவிப்பாணை வெளியிடப்பட்டதால் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன என கூறப்பட்டிருந்தது.

உலக தலைவர்களில் நம்பர் ஒன்.. யூடியூபில் 1 கோடி சப்ஸ்கிரைபர்களை பெற்ற பிரதமர் மோடி.. ஜோ பைடன் எந்த இடம்

English summary

The case was dismissed after the Chennai High Court warned that fines would be imposed in the case filed by the AIADMK for transferring police officers while the rules of conduct for local government elections were in force.