14 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் மழைக்கு வாய்ப்பு! வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அப்டேட்! உங்க ஊர் இருக்கா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கேரளா மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

விவசாயத்திற்கு முக்கிய உயிர்நாடியாக விளங்கும் தென்மேற்கு பருவமழை கடந்த முன்னதாக தாமதமாக தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இன்றே தொடங்கியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has forecast light to moderate showers with thundershowers at a few places in Tamil Nadu, Puthuvai and Karaikal as the southwest monsoon begins in Kerala and adjoining areas.