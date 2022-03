புரோகிதர்களை விட.. சீர்திருத்த திருமணம் நடத்தி வைக்கும் எனக்கு டிமாண்ட் அதிகம்! ஸ்டாலின் கலகல பேச்சு

Chennai

சென்னை: நாட்டில் வைதீக முறைப்படி திருமணம் செய்துவைக்கும் புரோகிதர்களை காட்டிலும் இந்த புரோகிதருக்கு தான் கிராக்கி அதிகம் இருப்பதாக தன்னைப்பற்றி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசி இருக்கிறார்.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் கலைஞர் அரங்கில் திமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர் நாராயணனின் மகன் திருமண நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அமைச்சர் பொன்முடி உள்ளிட்டோர் இதில் கலந்துகொண்டனர்.

திருமணத்தை நடத்த வைத்து, பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "மக்களிடம் செல், அவர்களுடன் வாழ், அவர்களிடம் இருந்து கற்றுக்கொள், அவர்களை நேசி, அவர்களுக்கு சேவை செய், அவர்களோடு திட்டமிடு, அவர்களுக்கு தெரிந்தவற்றிலிருந்து தொடங்கு, அவர்களிடம் இருப்பதை கொண்டு கடமையை செய் என திமுக தொண்டர்களுக்கு பேரறிஞர் அண்ணா தாரக மந்திரத்தை கற்று கொடுத்தார்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has said that he is more in demand for this than the Vedic priests in the country.