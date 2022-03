கோரிக்கை நியாயம்தான்.. ஆனா அதுக்காக வேலை நிறுத்தம் செய்வது தவறு - ஆளும் திமுகவை விமர்சித்த ராமதாஸ்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மத்திய அரசை கண்டித்து தொழிற்சங்கங்கள் நடத்தி வரும் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தால், பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களின் துயரங்களை போக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்காதது கடமை தவறிய செயல் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டி இருக்கிறார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "மத்திய அரசின் கொள்கைகளைக் கண்டித்து தொழிற்சங்கங்கள் மேற்கொண்டு வரும் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தால் தமிழ்நாட்டில் போக்குவரத்து சேவைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதனால் மக்களும், மாணவர்களும் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ள நிலையில், அதைப் போக்க தமிழக அரசும், போக்குவரத்துத் துறையும் எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளாதது கடமை தவறிய செயல் ஆகும்.

Ramdas, the founder of the pattali makkal katchi, has accused the Tamil Nadu government of failing to take action to alleviate the suffering of the people affected by the unions' strike against the central government.