டிஜிபி சைலந்திரபாவுவின் உத்தரவால் போலீஸ் குடும்பங்கள் ஹேப்பி.. முதல் ஆளாக வரவேற்ற விஜயகாந்த்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : காவலர்களுக்கு கட்டாய வார விடுமுறை கொடுக்க வேண்டும் என்று தமிழக காவல்துறை சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி சைலேந்திரபாபுவின் அறிவிப்புக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது. தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் இந்த அறிவிப்பை வரவேற்றுள்ளார். இதேபோல் காவல்துறையில் உள்ளவர்களும், முன்னாள் காவல்துறை அதிகாரிகளும், காவலர்கள் குடும்பத்தினரும் வரவேற்றுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் அரசுஊழியர்கள் அனைவருக்கும் வார விடுமுறை உண்டு.அதுவும் பெரும்பாலான துறைகளில் உள்ளவர்களுக்கு ஞாயிறு விடுமுறை கட்டாயம். மின்வாரியம் , குடிநீர் வாரியம், போக்குவரத்து துறை, மருத்துவம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய துறைகளில் உள்ளவர்களுக்கு சுழற்சி முறையில் வார விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது.

ஆனால் வாரவிடுமுறையே இல்லாமல் பணியாற்றும் ஒரே அரசு துறை.. அது காவல்துறை தான். மிக அதிகப்படியான பணிசூழல் உள்ள துறையும் காவல்துறை தான். குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்கும் இந்துறையில் பலர் வாரவிடுமுறை இல்லாமல் மன அழுத்ததுடன் பணியாற்றி வருகிறார்கள். குடும்பத்துடன் நேரம் செலவிட முடியாமல் தவித்து வந்தார்கள்.

English summary

The family of the cops is happy with the order of DGP sylendra babu's order. My congratulations to DGP sylendra Babu and the Government of Tamil Nadu for announcing the holiday to the police - dmdk leader Vijayakanth welcomed.