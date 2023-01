வன்முறையை தூண்டும் நோக்கில் ஆளுநர் செயல்படுகிறார்.. வழக்கறிஞர்கள் கூட்டமைப்பு குற்றச்சாட்டு

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கை சீர்குலைக்கும் வகையிலும் வன்முறையை தூண்டும் வகையிலும் ஆளுநர் செயல்பட்டு வருகிறார். ஆளுநர் என்பவர் வெறும் போஸ்ட் மாஸ்டர்தான் என்று அகில இந்திய வழக்கறிஞர்கள் கூட்டமைப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

தமிழக சட்ட சபையின் இந்த ஆண்டுக்கான முதல் கூட்டம் கடந்த திங்கட்கிழமை கூடியது. ஆண்டின் முதல் கூட்டம் என்பதால் ஆளுநர் உரையுடன் கூட்டம் தொடங்கியது.

ஆளுநர் உரை தொடங்கியதும் 'தமிழ்நாடு என்பதை தமிழகம் என்று அழைக்க வேண்டும்' என்று கூறிய கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக கூட்டணி கட்சிகள் கோஷம் எழுப்பினர். பின்னர் அவர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

