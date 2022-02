மாநில அமைச்சரவை முடிவுக்கு ஆளுநர் கட்டுப்பட வேண்டும்.. சட்டசபையில் சீறிய முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மசோதாவை ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பியதால் சட்டசபை இறையாண்மை கேள்விக்குறியாகியுள்ளதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். அரசியல் சாசனத்தின் படி மாநில அமைச்சரவை முடிவுக்கு ஆளுநர் கட்டுப்பட வேண்டும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் சட்டசபையில் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டசபை சிறப்பு கூட்டம் இன்று காலை செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் தொடங்கியது. நீட் விலக்கு மசோதவை திருப்பி அனுப்பியது குறித்த காரணங்களை ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி எழுதிய கடிதத்ததை சட்டசபையில் சபாநாயகர் வாசித்தார்.

நீட் விலக்கு மசோதவை சட்டசபையில் மீண்டும் அமைச்சர் ம.சுப்ரமணியன் தாக்கல் செய்தார். இதனையடுத்து அனைத்துக்கட்சி எம்எல்ஏக்களும் தங்களின் கருத்துக்களை கூறினர். அனைவரும் நீட் விலக்கு மசோதாவை ஆதரிப்பதாக கூறினர். பாஜக உறுப்பினர்கள் சட்டசபையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.

English summary

Chief Minister Stalin said the sovereignty of the legislature was in question as the governor sent back the bill. Chief Minister Stalin told the legislature that the governor should be bound by the decision of the state cabinet according to the constitution.