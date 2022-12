வங்கக் கடலில் உருவானது தாழ்வு மண்டலம்! தமிழகத்தை நோக்கி வரும் ‘சக்கரம்’! மழை தருமா ‘மாண்டஸ்’?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, தாழ்வு மண்டலமாக மாறியுள்ள நிலையில், அது வட மேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை மாலை சூறாவளி புயலாக மாறும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

நேற்று தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று காலை தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக நிலைகொண்டிருந்தது.

இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று 7 மணியளவில் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்துள்ள நிலையில், மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை மாலை புயலாக வலுவடையக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

இன்று உருவாகிறது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! வெளுத்து வாங்கப் போகும் கனமழை! எங்கெங்கே தெரியுமா மக்களே!

English summary

Chennai Meteorological Department has said that the low pressure area formed in the Southeast Bay of Bengal has turned into a depression and will move in a northwesterly direction and turn into a cyclonic storm tomorrow evening.