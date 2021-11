வன்னியர் இட ஒதுக்கீடு ரத்து! நீதிபதியிடம் கடைசி நேரத்தில் மன்றாடிய பாமக பாலு..! நடந்தது என்ன?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: வன்னியர்களுக்கான 10.5% இட ஒதுக்கீடை ரத்து செய்த தீர்ப்பை நிறுத்தி வைக்க மதுரை ஹைகோர்ட் கிளை மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

பாமக சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பாலு கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்துவிட்டது ஹைகோர்ட் மதுரை கிளை.

வன்னியர்களுக்கான 10.5 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை இன்று தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

நீதிபதிகள் எம்.துரைசாமி, கே.முரளிசங்கர் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்து வந்த வழக்கில் இன்று இந்த தீர்ப்பு வெளியாகியுள்ளது.

வன்னியர்களுக்கு 10.5% உள் ஒதுக்கீடு வழங்கும் அரசாணை ரத்து! உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை பரபரப்பு தீர்ப்பு

English summary

The Madurai branch of the High Court has refused to stay the decision to quash the 10.5% reservation for Vanniyar.