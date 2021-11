சூர்யாவுக்கு பறந்து வந்த எச்சரிக்கை.. அடுத்த சிக்கல்.. ஒன்று திரண்ட கிராமம்.. என்ன நடக்கிறது?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: இன்னொரு சிக்கல் சூர்யாவுக்கு வந்துள்ளது... இதையொட்டிய எச்சரிக்கையும் பறந்து வந்துள்ளது..!

"ஜெய்பீம்" படம் இப்போதுவரை மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.. எனினும் சில காட்சிகளில் வன்னியர் சமூதாயம் இழிவுபடுத்தப்பட்டிருப்பதாக சர்ச்சைகள் எழுந்தது.

இதுதொடர்பாக பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், நடிகர் சூர்யாவிடம் பல கேள்விகளை முன் வைத்தார்.. இதற்கு சூர்யாவும் பதில் சொல்லி இருந்தார்.. விளக்கமும் தந்திருந்தார்..

நடிகர் சூர்யா மீது அப்பா சிவகுமார் கடும் கோபம்? ஜெய்பீம் பட விவகாரத்தில் தலையிடாததன் பரபர பின்னணி!

English summary

The next issue on Jaibhim is that the Mudanai villagers demand an apology from the actor Suriya.